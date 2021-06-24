Мужчина случайно упал в пабе и узнал о страшном диагнозе

Британец случайно упал в пабе во время шуточной возни с братом и узнал о страшном диагнозе. Своей историей он поделился с Daily Record.

28-летний Джейк Вудс (Jake Woods) из города Глазго попал в больницу прямо из паба в феврале 2020 года. Джейк и его брат начали дурачиться и ставить друг другу подножки. В результате Вудс упал и сломал бедро.

В больнице Глазго мужчине провели успешную операцию, однако через две недели его снова срочно госпитализировали. Выяснилось, что у Вудса обнаружилась остеогенная саркома — редкая форма рака кости. В Великобритании диагностируют не более 160 случаев этой болезни в год.

В апреле 2020-го Вудсу назначили трехмесячный курс химиотерапии, за которым последовала 14-часовая операция. Мужчине пришлось полностью ампутировать ногу. Далее снова начались месяцы изнуряющей химиотерапии. Агрессивное лечение закончилось только в марте 2021 года. Болезнь отступила, однако, так как ногу Вудса удалили целиком, он не сможет носить протез, и ему придется передвигаться в инвалидном кресле.

Однако британец сохраняет позитивный настрой и уже активно готовится участвовать в гонках на инвалидных колясках. «После ампутации у меня началась совершенно новая жизнь — я стал профессиональным спортсменом. Этого бы никогда не случилось, если бы не рак», — отметил Вудс.

Ранее сообщалось, что кот нашел опухоль у хозяйки раньше врачей. «Огги всегда любил сидеть у меня на руках, но за несколько месяцев до обнаружения опухоли, он стал проситься на руки чаще и прижиматься именно к левой груди», — поделилась воспоминаниями женщина.

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