Пациентка диагностировала у себя рак простаты и насмешила врача

Пользовательница Tik Tok самостоятельно диагностировала у себя рак простаты и насмешила врача. Об этом сообщает издание The Mirror.

Тиктокерша Дженни Пирс (Jenny Pearce) страдала от боли в животе. Она решила поискать в интернете рекомендации относительно проявлявшихся у нее симптомов и в результате начала опасаться, что ее заболевание гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд.

Пирс незамедлительно обратилась к врачу с просьбой провести ей обследование простаты, так как опасалась, что боль в животе может быть симптомом рака простаты. К удивлению пациентки, врач только рассмеялся. Он пояснил Пирс, что в женском организме нет предстательной железы.

Видео с признанием Пирс быстро стало вирусным в соцсетях. Оно набрало более миллиона просмотров и более 89 тысяч лайков. Одна из пользовательниц написала: «Дженни, я тоже попалась на эту удочку, когда мне было 18. Врач чуть не упал в обморок от смеха, а потом объяснил, что у меня нет простаты».

Другой пользователь отметил: «О боже, обожаю тебя! Твоя история меня рассмешила. Но как ипохондрик, я тебя понимаю!».

Ранее сообщалось, что в Турции пациенту ошибочно диагностировали рак вместо простуды и заставили пройти курс химиотерапии. Его брат заподозрил, что мужчине поставили неправильный диагноз и отправил его в другую больницу.