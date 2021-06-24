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Сбросивший 127 килограммов Фадеев написал свою программу похудения

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Максим Фадеев и Оксана Драпкина
Максим Фадеев и Оксана Драпкина
Фото: @fadeevmaxim / Instagram

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев, сбросивший 127 килограммов, написал свою программу похудения. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Фадеев подчеркнул, что худел по собственной системе, которую разрабатывал на протяжении многих лет. Однако в этом продюсеру помогала его подруга, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина. Фадеев рассказал, что Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины активно участвовал в создании программы для похудения, опираясь на записи и наблюдения самого пациента.

Вместе с Драпкиной и учеными из Центра Фадеев написал программу для борьбы с лишним весом, дополненную научными и медицинскими фактами. «Вот теперь об этом можно говорить, и теперь это не просто слова — это уже наука!» —подчеркнул продюсер. По его словам, программа «перевернет представление о многом». Фадеев пообещал представить ее в скором времени и пожелал своим подписчикам здоровья.

Ранее Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения. По его словам, сбросить вес ему помогли регулярные занятия спортом, массаж, душ Шарко, а также отсутствие стресса из-за работы. В качестве физической нагрузки он посоветовал скандинавскую ходьбу, приседания и занятия на домашнем тренажере.

Предыстория: Сбросивший 82 килограмма Максим Фадеев поделился секретом похудения
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