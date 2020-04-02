Сбросивший 82 килограмма Максим Фадеев поделился секретом похудения

Продюсер и музыкант Максим Фадеев поделился секретом экстренного похудения в период карантина и самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Его слова передает портал Super.ru.

По словам Фадеева, он сбросил 82 килограмма. «Я весил 198 килограммов 700 грамм, сейчас я вешу 116», — рассказал он.

Продюсер посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, «приятно обжигающей горло, только не кипяток». «Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте. Вы удивитесь, но после этого вы и больше трех ложек не съедите», — подчеркнул он.

В марте Фадеев сравнил свой лейбл MALFA с болотом с жабами. Он назвал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни.

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