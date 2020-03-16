Максим Фадеев сравнил свой лейбл с болотом с жабами

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев сравнил свой лейбл MALFA с болотом с жабами. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Шоумен назвал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни. «Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы», — заявил он.

По словам Фадеева, у компании MALFA были «крупные деньги». «У нас был миллиардный оборот. Это было серьезно, просто, наверное, каждое русло может подсохнуть. Здесь произошло то самое», — пояснил продюсер.

Ранее он назвал работу с певицей Наргиз Закировой своей главной ошибкой: «Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире». По его словам, хотя с другими подопечными у него иногда складывались сложные отношения, он не жалеет о работе с ними.

Осенью 2019 года Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. В компанию входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream.

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