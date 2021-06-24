У вокалиста Blink-182 диагностировали рак

Бас-гитарист и вокалист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус рассказал о том, что борется с раком и проходит курс химиотерапии. Он поделился этим в своем Instagram-аккаунте.

Хоппус отметил в публикации в сторис, что ему было ранее диагностировано онкологическое заболевание, а лечение длится уже три месяца. «У меня рак. Стремно и страшно, но мне повезло с невероятными докторами, семьей и друзьями, которые помогают мне пройти через это. Лечиться нужно еще много месяцев, но я стараюсь сохранять надежду и позитив», — написал 49-летний музыкант.

Марк Хоппус является одним из основателей коллектива Blink-182, существующего с 1992 года. Он также основал группу +44 и играет в супергруппе Simple Creatures.

Ранее в июне стало известно, что у американского актера Джеймса Майкла Тайлера, известного по роли Гантера в сериале «Друзья», обнаружили рак четвертой стадии. Артист рассказал, что борется с онкологией уже три года. Отмечалось, что из-за болезни он принимал участие в съемках специального выпуска шоу в удаленном формате через Zoom.