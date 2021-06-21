У звезды «Друзей» диагностировали рак четвертой стадии

У американского актера Джеймса Майкла Тайлера диагностировали рак четвертой стадии. Об этом он сообщил в ходе шоу TODAY.

По словам звезды «Друзей», впервые о своем онкологическом заболевании он узнал в 2018 году во время ежегодного осмотра — тогда врачи сказали, что у него рак простаты. Поскольку недуг был обнаружен слишком поздно, он начал распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей.

Как рассказал артист, после постановки диагноза он начал гормональную терапию, которая «работала замечательно» в течение первого года, а он сам не чувствовал почти никаких симптомов. «Все, что мне нужно было делать, это принимать по таблетке утром и вечером. И бум, жизнь была по большей части нормальной», — вспомнил Джеймс Майкл Тайлер.

В настоящее время актер проходит химиотерапию, так как его состояние ухудшилось во время пандемии коронавируса. Он признался, что из-за болезни не появился в спецвыпуске сериала «Друзья», в котором сыграл менеджера кофейни Гантера. Артист подчеркнул, что решил рассказать о своей болезни, чтобы сподвигнуть людей проходить регулярные обследования. Он призвал столкнувшихся с онкологией людей не сдаваться и ценить каждый день.