Бывшего мэра Саратова оправдали по делу о растрате

Бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко оправдали по обвинению в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Белякова.

Суд отменил приговор Прокопенко, заявил юрист.

Экс-главу города задержали в марте 2019 года. По данным агентства, чиновник был фигурантом дела о хищении коммунальных платежей. Сначала его заподозрили в мошенничестве, но затем дело переквалифицировали, и Прокопенко обвинили в растрате.

В 2014 году бывший мэр Саратова уже был приговорен к 200 часам общественных работ за халатность при подписании градостроительных документов. В мае 2011 года и в декабре 2012 года, несмотря на отсутствие согласия старшего авиационного начальника аэродрома «Саратов» (Центральный), Прокопенко подписал разрешения на строительство двух 10-этажных жилых домов в поселке Новый на приаэродромной территории Саратова.

Позднее выяснилось, что дома мешают работе аэродромного радиолокатора и создают угрозу безопасности полетов. Ущерб от действий чиновника оценили в 270 тысяч рублей.