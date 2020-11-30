Арестованного экс-мэра Томска оставили в СИЗО

Бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по делу о превышении должностных полномочий, оставили в СИЗО. Городской областной суд отклонил апелляционную жалобу, сообщила адвокат бывшего градоначальника Лариса Шейфер, передает ТАСС.

Постановление районного суда о заключении под стражу Кляйна осталось без изменений. Защитник пообещала обжаловать это решение.

Ранее Кляйн обратился к горожанам и объяснил суть своего дела. По словам бывшего мэра, его обвинили в превышении должностных полномочий на основании показаний местного предпринимателя Рината Аминова, которые противоречат как фактам, так и законам. Он призвал граждан изучить доступную в открытых источниках информацию по его делу и убедиться в надуманности предъявленных обвинений.

Суд арестовал Кляйна 14 ноября. Его заключили под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года. Бывшего управленца подозревают в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво». Кляйн не признал себя виновным. 18 ноября его отстранили от должности.

23 ноября на жену арестованного мэра Томска Галину Кляйн, бросившую в окно подушку с картами с 1,3 миллиарда рублей на счетах, завели уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Отмечается, что россиянка не давала следователям войти в квартиру и напала на одного из них.

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра был генеральным директором ОАО «Томское пиво».