Кировский районный суд арестовал мэра Томска Ивана Кляйна. Его задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года», —рассказали в пресс-службе суда.

В пресс-службе Следственного комитета (СК) России уточнили, что мэру Томска было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сообщается, что свою вину он не признал.

Во время заседания суда, которое прошло без слушателей и посторонних лиц из-за мер противоэпидемиологического характера, у здания собрались несколько десятков депутатов Гордумы, чиновников мэрии и горожан, поддерживающих Кляйна. Отмечается, что они собирали подписи под ходатайством об избрании градоначальнику меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

В пятницу, 13 ноября, сотрудники ФСБ задержали главу Томска во время селекторного совещания. В наручниках его доставили в Следственный комитет России.

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра был генеральным директором ОАО «Томское пиво».