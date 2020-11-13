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Кремль прокомментировал задержание мэра Томска

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Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

В Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска Ивана Кляйна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 13 ноября.

«Возможно, что это связано с тяжестью подозрений в его адрес», — прокомментировал Песков.

Ранее в пятницу сотрудники ФСБ задержали главу Томска во время селекторного совещания. В наручниках его доставили в Следственный комитет России. По предварительной информации, Кляйну инкриминируют часть 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По ней чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра был генеральным директором ОАО «Томское пиво».

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