Арестованного мэра Томска отстранили от должности

Мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по делу о превышении должностных полномочий, отстранили от должности. Такое постановление вынес Кировский районный суд города, удовлетворив ходатайство следствия, передает «Интерфакс».

Он не будет исполнять обязанности главы города во время следственных действий.

По версии следствия, Кляйн поручил внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Суд арестовал Кляйна 14 ноября. Его заключили под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года. Кляйн не признал себя виновным, его адвокаты обжаловали решение.

Ранее сообщалось, что жена Кляйна Галина во время обысков в квартире попыталась избавиться от 1,3 миллиарда рублей, выбросив их в окно. Она кинула в окно подушку из супружеской спальни, которую поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался оперативно спрятать ее в салоне машины. Однако его задержали. В подушке обнаружились пластиковые карты швейцарских и российских банков, где на счету семейной пары было порядка 1,3 миллиарда рублей.

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра был генеральным директором ОАО «Томское пиво».