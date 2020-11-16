Арестованный мэр Томска подарил дочери государственную землю под коттедж

Арестованный мэр города Томска Иван Кляйн подарил своей дочери Светлане участок государственной земли под строительство коттеджа. Об этом стало известно после задержания чиновника, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2015 году Кляйн выделил на улице Пастера землю площадью 852 квадратных метра. Участок достался ему от местной администрации. Впоследствии он был передан дочери мэра Светлане — вскоре там построили коттедж.

По закону такие участки должны выставляться на аукцион, а публикация о торгах должна появиться в нескольких СМИ. Кляйн же, как пишет канал, разместил объявление только в печатном приложении администрации. При этом вместо 100 или 500 обычных копий напечатали только 20.

Антикоррупционный отдел о конфликте интересов тогда не узнал, а сам мэр не уведомил его в установленном порядке. Все факты вскрылись только после задержания чиновника.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года во время селекторного совещания в администрации города. Впоследствии чиновнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Свою вину Кляйн не признал.

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