Стало известно о попытке жены мэра Томска избавиться от 1,3 миллиарда рублей

Жена арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галина во время обысков в квартире попыталась избавиться от 1,3 миллиарда рублей, выбросив их в окно. Об этом стало из публикации «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, жена градоначальника кинула в окно подушку из супружеской спальни. Подушку поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался оперативно спрятать ее в салоне машины. Однако его задержали.

В подушке обнаружились пластиковые карты швейцарских и российских банков, где на счету семейной пары было порядка 1,3 миллиарда рублей.

14 ноября мэра Томска Ивана Кляйна суд арестовал на два месяца, до 13 января 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Сотрудники ФСБ задержали главу Томска во время селекторного совещания 13 ноября. В наручниках его доставили в Следственный комитет России.

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра был генеральным директором ОАО «Томское пиво».