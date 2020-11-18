Подушка с миллиардом рублей экс-мэра Томска Кляйна попала на видео

Подушка с миллиардным накоплением отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна и его семьи попала на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видна постельная принадлежность, внутри которой лежат бумаги, содержащие номера банковских счетов со сбережениями экс-мэра.

В день обысков в квартире Галина Кляйн сбросила подушку водителю, но его задержали силовики. Кроме того, женщина напала на сотрудников ФСБ и расцарапала одному из них шею.

В настоящее время она скрывается от правоохранителей. Ее вызвали к следователю для дачи показаний по факту противодействия следственной группе при обысках, сообщает ТАСС. Ей грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее 18 ноября сообщалось об отстранении Ивана Кляйна от должности мэра Томска. Его задержали 13 ноября во время селекторного совещания по подозрению в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво».