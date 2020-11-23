На бросившую в окно подушку с миллиардом рублей жену мэра Томска завели дело

На жену арестованного мэра Томска Галину Кляйн, бросившую в окно подушку с картами с 1,3 миллиарда рублей на счетах, завели уголовное дело. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, при проведении обыска в квартире мэра Ивана Кляйна, заподозренного в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво», его жена активно противодействовала сотрудникам правоохранительных органов. Женщина не давала следователям войти в квартиру и напала на одного из них.

В отношении Галины Кляйн возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

18 ноября в сети появилось видео с подушкой, внутри которой находились банковские карты с 1,3 миллиарда рублей: Галина Кляйн выбросила ее в окно во время обысков в квартире. Подушку поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать в салоне машины, но мужчину задержали.

14 ноября мэра Томска Ивана Кляйна суд арестовал на два месяца, до 13 января 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сотрудники ФСБ задержали Кляйна во время селекторного совещания 13 ноября.