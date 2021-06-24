Тело российского полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в автомобиле

В городе Армавире Краснодарского края в припаркованном автомобиле обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с огнестрельным ранением. Об этом сообщает интернет-портал «Кубань 24».

Погибшего нашли местные жители утром 23 июня на парковке между гипермаркетом и жилым домом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Выяснилось, что он работал участковым полиции.

Следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Рассматривается версия о суициде.

По итогам доследственной проверки при наличии оснований будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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