В вопросе переименования Якутска поставили точку — город не станет менять название на Туймаада. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Члены местной Общественной палаты единогласно проголосовали против идеи, выдвинутой депутатом республиканского Госсовета Павлом Ксенофонтовым о переименовании городского округа Якутск в городской округ Туймаада. Не согласились с такими изменениями также региональные историки и краеведы.

Свою инициативу с обновлением названия политик Ксенофонтов начал продвигать еще в 2019 году, но только сейчас он смог добиться официального рассмотрения. В мае 2021 года ее принял к рассмотрению действующий мэр Якутска Евгений Григорьев, который решил получить заключение общественников.

Ранее стало известно, что команда якутских ученых совершила открытие в диагностике генных заболеваний — специалисты впервые выявили опасные генетические патологии и разработали систему ранних методов ДНК-диагностики.