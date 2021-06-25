Радиосигналы с Земли дошли до гипотетических внеземных цивилизаций

Ученые Корнеллского университета и Американского музея естественной истории обнаружили 2034 близких звездных систем, из которых можно обнаружить Землю методом транзита, когда планета пересекает диск родительской звезды, вызывая падения яркости последней. Все эти звезды находятся в пределах 326 световых лет (ста парсеков) от Солнечной системы, а до примерно сотни дошли искусственные радиосигналы с Земли. На экзопланетах некоторых из них могут существовать гипотетические внеземные цивилизации. Статья астрономов опубликована в журнале Nature.

Поскольку угол, под которым видна система Земля-Солнце с других звезд, меняется, не всегда возможно наблюдать, как Земля проходит на фоне диска Солнца. Ученые выяснили, что среди 2034 звезд у 319 транзит можно будет наблюдать в течение следующих пяти тысяч лет, то есть они войдут в транзитную зону Земли (совпадает с плоскостью эклиптики). 313 звезд уже вышли из транзитной зоны Земли в предыдущие пять тысяч лет, однако застали время расцвета современной человеческой цивилизации. 1402 звезды находятся в транзитной зоне в наши дни и будут находиться в ней еще какое-то время.

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Радиосигналы, которые человеческая цивилизация начала испускать в космос около ста лет назад, уже достигли 75 звезд, которые расположены в пределах сферы радиусом 30 парсек (один парсек равен 3,26 светового года).

Среди 2034 звезд большинство (1054) относятся к красным карликам, 194 звезды похожи на Солнце, 109 являются белыми карликами, остальные представляют собой звезды класса А (бело-желтые карлики, 12 звезд), класса В (бело-голубые, две звезды), класса F (желто-белые, 87 звезд), класса K (оранжевые, 102 звезды). Восемь звезд относятся к темно-красным (классы L и Т). 12 звезд находятся на стадии гиганта.

Известно, что семь звезд из списка имеют экзопланеты, четыре из них находятся в пределах ста световых лет от Земли. Ross128, удаленная от Солнца на 3,375 парсек, является 13-й ближайшей к Солнечной системе звездой и второй по близости системой с экзопланетой, сравнимой по массе с Землей. С этой планеты можно было наблюдать транзит Земли с 3057 до 900 лет назад. Звездная система Тигардена, 25-я система, ближайшая к Солнцу (3,832 парсека), содержит две землеподобные экзопланеты. Она войдет в транзитную зону Земли через 29 лет и продержится в ней 410 дней. Наконец, система TRAPPIST-1 (12,4 парсека), знаменитая тем, что в нее входит сразу семь экзопланет, войдет в зону транзита через 1642 года и будет находиться там 2371 год.

По подсчетам специалистов, во всей выборке звезд существует 508 скалистых миров. С учетом области, до которой дошли радиоволны, 29 потенциально обитаемых миров могут обнаружить Землю методом транзита и ловить радиосигналы с нее. Результаты исследования показывают, что даже с самых близких к Солнечной системе звезд можно наблюдать транзит Земли и классифицировать ее как обитаемый мир, следовательно, верно и обратное. Если рядом с Землей находятся населенные планеты, существуют длительные «окна», в течение которых мы можем их наблюдать.