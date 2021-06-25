Лукашенко заявил о попытках сломать православие в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках сломать православие в стране, передает БЕЛТА.
На встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре Лукашенко сказал, что на фоне пандемии коронавируса Белоруссию пытались расшатать и сломать. «Все шло к тому, чтобы мы исчезли как государство и народ», — отметил он.
По словам Лукашенко, сначала внешние силы устроили неудавшийся «блицкриг», затем начали заигрывать с народом, используя «цветочки и прочие богохульства».
«К сожалению, и храмы были подключены к этому. Была попытка подключить почти все католические, и многие поддались на это», — посетовал президент.
Среди православных также были «шатания», но церковь справилась с этим, продолжил Лукашенко. После этого против Белоруссии начали информационную атаку и экономическое удушение. «Остался последний этап — интервенция», — отметил он.
«В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них — мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему — это попытка сломать православие в Беларуси», — заявил Лукашенко.
Противники Белоруссии идут проверенным путем, желая объявить автокефалию Белорусской православной церкви, сообщил президент. «Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху (он об этом мне говорил), да и тут мы уже видим этот разворот», — сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что синод Белорусской православной церкви освободил от должности архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, поддержавшего протесты.