Поддержавшего протесты белорусского священника освободили от должности

В Белоруссии освободили от должности архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, поддержавшего протесты. Решение принял синод Белорусской православной церкви, передает «Волковыск.by».

Официально об отстранении архиепископа не сообщалось. Заседание синода состоялось 8 июня.

Пресс-секретарь БПЦ сказал изданию «Наша Нiва», что не знает, какое было принято решение по священнику. Он отметил, что Артемий в любом случае продолжает управлять епархией, поскольку решения синода должен рассмотреть патриарх. Пресс-секретарь Гродненской епархии сообщил, что это может произойти 17 июня.

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Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий (Александр Кищенко) родился в 1952 году в Минске. Учился в Ленинградской духовной академии. Служил в Карелии, потом был направлен в Белоруссию. В 1996 году был пострижен в монашество.

В Варшаве защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора теологии. Возглавляет Объединение молодежи БПЦ и курирует православное молодежное движение в стране.

В августе прошлого года Артемий осудил разгон массовых протестов после президентских выборов.

«Творится беззаконие! Наши люди звереют! Истязают своих же братьев!» — сказал архиепископ в одной из проповедей.

Он призвал учиться у молодежи, а старшее поколение и учителей — встать на колени за фальсификации, ложь и атеистическое прошлое.