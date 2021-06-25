Блогерша рассказала о помощи родителей в создании эротических снимков

Американская блогерша и фотомодель Теодора Моутиньо (Theodora Moutinho) рассказала, что родители часто помогают ей в создании идеальных эротических снимков для социальных сетей. О помощи родственников она рассказала журналистам The Mirror.

21-летняя Моутиньо заявила, что родители поддерживают ее карьеру. Более того, они соглашаются сфотографировать девушку в пикантных позах и даже сами находят интересные локации.

«Всякий раз, когда моя мама замечает место, которое считает хорошим для снимка, мы проверяем его и сразу же устраиваем фотосессию… Она хоть и самый застенчивый человек, которого я когда-либо встречала, но всегда старается изо всех сил ради меня. Однажды мама легла на землю перед большой толпой, чтобы получить лучший ракурс», — вспомнила блогерша.

Моутиньо добавила, что ради интересных снимков семья даже может прервать обед. По словам американки, ее отец тоже любит создавать контент вместе с дочерью. Он ходит вместе с ней в спортзал и снимает ее с лучших ракурсов, пока девушка делает упражнения. Блогерша отметила, что ей повезло иметь «непредубежденных родителей», которые поддерживают ее творческое самовыражение.

На страницу Моутиньо в Instagram подписаны почти четыре миллиона человек. Там девушка публикует снимки в откровенных нарядах: чаще всего в нижнем белье.