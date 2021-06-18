Ведущий «России 1» рассказал о сложных отношениях с отцом

Ведущий «России 1» и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников рассказал о сложных отношениях с отцом в эфире программы «Судьба человека».

Телеведущий признался, что никогда не общался со своим отцом Вячеславом Орловым. «Мой папа властный, сильный человек, руководитель большого коллектива много лет не решался проявить себя никак. Он ходил и смотрел на меня издалека годами. Лет десять, наверное», — сказал он.

Корчевников отметил, что перед смертью отца, он был рядом. «Понимал, что иначе он не сможет с миром уйти. Ему было нужно мое прощение, моя рука», — добавил ведущий. Он также назвал отца чужим человеком.

Ранее Корчевников рассказал, как в прошлом у него были отношения с моделями. По словам ведущего, раньше он проводил подобные встречи, но к самому модельному бизнесу относится крайне негативно.