Борис Корчевников объяснил причины потери слуха

Телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников назвал причины, из-за которых у него возникли проблемы со слухом. Во время разговора с актером Андреем Соколовым в программы «Судьба человека» Корчевников объяснил их перенесенным в раннем возрасте менингитом. Выпуск опубликован на YouTube.

Гость передачи рассказал о том, что в младенчестве переболел менингитом. Корчевников в ответ на это отметил, что от истории у него «мурашки по коже». «У меня тоже был менингит в младенчестве. Действительно, с тяжелыми последствиями часто бывает. И все мои проблемы со здоровьем в будущем [были связаны с этим]. К трем годам я потерял слух на одном ухе совершенно», — рассказал гендиректор «Спаса».

В августе появилась информация, что у ведущего из-за последствий хирургического вмешательства возникли проблемы со здоровьем. В частности, утверждалось, что он стал плохо слышать, поэтому читал ответы гостей по губам. Его коллеги заверили, что это не так. Концертный директор Табриз Шахиди заявил, что у ведущего нет никаких осложнений и что чувствует он себя хорошо.

В 2015-м телеведущий в передаче «Прямой эфир» рассказал, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв.