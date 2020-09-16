Корчевников рассказал о своей болезни

Телеведущий Борис Корчевников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о своей болезни. Об этом пишет РИА Новости.

В эфире программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, победившая онкологию, затронула тему болезней.

Корчевников, отвечая на вопрос Прошутинской о том, что думал во время лечения от недуга, признался, что чувствовал тогда бессилие. «Понимание того, что ты очень слаб на самом деле, и только кажешься себе сильным», — рассказал он.

В августе в СМИ появились сообщения о том, что у ведущего возникли проблемы со здоровьем. В частности, утверждалось, что он начал плохо слышать, поэтому читал ответы гостей по губам. Позднее концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у ведущего, заявив, что со здоровьем ведущего все в порядке.

В 2015 году Корчевников в передаче «Прямой эфир» признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв.