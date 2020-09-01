Онколог прокомментировал слухи об осложнениях у Бориса Корчевникова

Чтобы телеведущий Борис Корчевников смог вернуться к нормальной жизни после сложной операции на мозге, нужен продолжительный период реабилитации. Кроме того, опухоль не всегда дает осложнения на слух. Таким образом сведения о том, что у журналиста появились проблемы со слухом, в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

Для того, чтобы развеять домыслы о возвращении болезни к телеведущему, достаточно сделать МРТ головного мозга, отметил специалист. Он также подчеркнул, что эта диагностика, скорее всего, уже была проведена. «И насколько я знаю, Борис Корчевников продолжает свою работу, и сейчас у него планируются новые выпуски на сентябрь, поэтому здесь я думаю, к счастью, нет проявлений опухолевого процесса», — добавил Мяснянкин.

Ранее слухи об осложнениях у Корчевникова прокомментировал и его концертный директор Табриз Шахиди. Он отметил, что у журналиста все в порядке и он продолжает работать.

В августе в СМИ появились сообщения о том, что у ведущего возникли проблемы со здоровьем. В частности, утверждалось, что он начал плохо слышать, поэтому читал ответы гостей по губам.

В 2015 году Корчевников в передаче «Прямой эфир» признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв.