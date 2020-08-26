Слухи о проблемах со здоровьем у Бориса Корчевникова прокомментировали

Концертный директор ведущего программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» и гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова Табриз Шахиди прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у ведущего. Его слова приводит «Пятый канал».

По словам Шахиди, со здоровьем Корчевникова все в порядке. «Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!» — заявил концертный директор Корчевникова.

Ранее в августе в СМИ появились сообщения о том, что у ведущего возникли проблемы со здоровьем. В частности, утверждалось, что он начал плохо слышать, поэтому читал ответы гостей по губам.

В августе 2015 года Корчевников в передаче «Прямой эфир» признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв.

Борису Корчевникову 38 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС. Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1». В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала «Спас». Параллельно ведет передачу «Судьба человека» на «России 1».