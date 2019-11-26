Корчевников рассказал о проблемах с поиском жены

Россия 1 / YouTube

Ведущий Борис Корчевников объяснил, почему не женился. Об этом он рассказал актрисе Анне Ковальчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Выпуск опубликован на YouTube.

Он отметил, что почти два года назад звезда сериалов уже была у него на передаче и тогда заявила, что в следующий раз придет на «Судьбу человека» к уже женатому Корчевникову. 37-летний ведущий заявил, что «воз и ныне там».

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Артистка вспомнила об обещании, которое тогда ей дал Корчевников. «Я в растерянности. Я подумал, что у меня получится избежать этой темы. Так вот: у меня ничего не получилось», — ответил тот. По словам ведущего, в эти два года многие коллеги напоминали ему о необходимости выполнить обещание.

Сама же Ковальчук подчеркнула, что теперь не считает чем-то плохим то, что Корчевников до сих пор не женат. «Два года кажутся большим сроком, а я как будто вчера здесь сидела. У тебя было много работы. Ты создал "Спас", замечательный канал. Ты очень много работал, но тебе все равно некомфортно быть одному», — сказала она.

Корчевников заметил, что со временем перестал считать свой статус проблемой. На это Ковальчук заметила: «Ты настолько сильный человек, что пока спокойно идешь по жизни один. Я горжусь тобой».

В сентябре в эфире «Судьбы человека» артистка Клара Новикова предложила Корчевникову жениться на ее 18-летней внучке Анне. Новикова предложила ведущему устроить свидание с внучкой. Корчевников тогда робко согласился и ответил, что имя Анна — его любимое.

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