Борис Корчевников рассказал о «чуде» во время лечения в московской больнице

Телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников рассказал, что летом лечился в московской больнице. В публикации в Instagram он также сообщил о «чуде», которое произошло во время госпитализации.

«Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы», — написал он. По словам Корчевникова, образ от иконы проявился на стекле.

Ведущий пояснил, что все случилось несколько месяцев назад во время эпидемии коронавируса. Корчевников заметил, что раньше подобное происходило в Киеве в начале 1990-х годов.

Он констатировал, что это «чудо» было в помощь врачам и всем людям в дни эпидемии, а также стало тихим напоминанием, что бог с людьми. В комментариях многие поклонники пожелали Корчевникову здоровья.

В апреле сообщалось, что Борис Корчевников заразился коронавирусом. Отмечалось, что в начале месяца он пришел на съемки «со всеми признаками больного человека» и в тот же день сдал анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным.

После этого Корчевников изолировался у себя дома в Москве, где продолжал лечение. О госпитализации с связи с новой инфекцией ранее не сообщалось. В августе появилась информация, что у ведущего возникли проблемы со здоровьем, однако его коллеги заверили, что это не так.

Борису Корчевникову 38 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС. Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1». В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала «Спас». Параллельно ведет передачу «Судьба человека» на «России 1».