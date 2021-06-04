Ведущий «России 1» отказался испытывать вину из-за расставания с девушками

Ведущий «России 1» и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников рассказал, что не испытывает вину из-за расставания с разными девушками. Об отказе от каких-либо переживаний по поводу прекращения отношений он сообщил, когда брал интервью у режиссера Дмитрия Астрахана в передаче «Судьба человека».

Режиссер признался, что чувствовал себя виноватым перед женой, актрисой Ольгой Беляевой, когда разводился с ней. «У мужчины всегда должно быть чувство вины, когда он расстается», — уверен кинематографист.

Корчевников в ответ сказал, что считает иначе, и в личной жизни поступал по-другому. «Я тоже расставался с девушками, но у меня чувства вины не было!» — уверенно заявил ведущий.

Астрахан заметил, что позиция Корчевникова характеризует его как не самого порядочного мужчину. «Это не очень хорошее качество. Мужчина всегда находится в более выгодной позиции. Поэтому мы обязаны испытывать вину. Подумайте об этом и испытайте!» — обратился он к ведущему. Корчевников в ответ не стал соглашаться с мнением гостя.

Ранее Корчевников рассказал, как в прошлом у него были отношения с моделями. По словам ведущего, раньше он проводил подобные встречи, но к самому модельному бизнесу относится крайне негативно.