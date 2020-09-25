Борис Корчевников решил заработать на корпоративах для оплаты лечения

Телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников из-за необходимости оплаты лечения в Германии решил дополнительно заработать с помощью корпоративов. Как сообщает «Комсомольская правда», у артиста якобы проблемы со здоровьем.

По словам промоутера Евгения Морозова, к нему обратился помощник Корчевникова с предложением стать директором ведущего, чтобы делать ему корпоративы. «Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — отметил Морозов.

Промоутер подчеркнул, что в прошлом с Корчевниковым сложно было договориться о подобных мероприятиях из-за занятности на других проектах. «Он был настолько занят, что порой в последний момент отказывался от мероприятия, а нам приходилось ломать голову, как объясниться с заказчиком», — добавил он.

Ранее Корчевников посетил собор Святой Софии в Стамбуле, недавно превращенный в мечеть. Он признался, что именно в России видел «самые красивые храмы и самые красивые мечети на планете» и что испытывает счастье «жить и, наверное, умереть в России».

В 2015-м телеведущий в передаче «Прямой эфир» рассказал, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв.

В августе появилась информация, что у ведущего из-за последствий этого хирургического вмешательства возникли проблемы со здоровьем. В частности, утверждалось, что он стал плохо слышать, поэтому читал ответы гостей по губам. Его коллеги заверили, что это не так. Концертный директор Табриз Шахиди заявил, что у ведущего нет никаких осложнений и что чувствует он себя хорошо.