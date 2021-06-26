Эксперт рассказала о главных уловках недобросовестных врачей

Врач-терапевт Алевтина Федина рассказала о главных уловках недобросовестных медиков. Своим мнением она поделилась в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, людей, далеких от медицины, довольно легко ввести в заблуждение несколькими сложными терминами или пугающими диагнозами, чем часто пользуются нечистые на руку врачи. Эксперт объяснила, что чаще всего подобное происходит в частных клиниках, где за отдельную плату могут добавить пациенту ненужную ЭКГ или предложить сдать анализы, в которых нет необходимости.

Федина добавила, что чаще всего «разводят» на подобные услуги пожилых людей или ипохондриков. Для того, чтобы избежать подобных уловок, следует обращаться за вторым мнением к незаинтересованному врачу, советует она.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил россиян об уловках в аптеках. Он подчеркнул, что советам сотрудников аптек не следует доверять больше, чем рекомендациям врача. По словам терапевта, это может оказаться опасным для здоровья, а также привести к напрасной трате денег. В интересах пациента — брать «то, что доктор прописал», заверил специалист.