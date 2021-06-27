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Российские врачи назвали опасными лекарства для усиления иммунитета

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Фото: REUTERS

Российские врачи назвали опасными лекарства для усиления иммунитета, так как они часто приводят к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает РИА Новости.

По словам главного ревматолога департамента здравоохранения Москвы Алены Загребневой, все же надо отказаться от приема таких препаратов, пока пациент не пройдет обследование. Только по назначению медиков можно начать использовать эти лекарства.

Кроме того, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что подобные медикаменты усиливают работу иммунной системы, что не всегда безопасно, в особенности для некоторых людей. Он заявил, что при аутоиммунных заболеваниях «категорически противопоказаны» эти лекарства, иначе они только будут раздражать организм, нанося тем самым вред.

Завлаборатории НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинов посоветовал придерживаться исключительно рекомендаций врачей, так как те понимают, что выписывают каждому пациенту.

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