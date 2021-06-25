Россиян предупредили о запрещенных к перевозу через границу лекарствах

Юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина предупредила россиян о лекарствах, которые запрещено перевозить через границу. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Она отметила, что экспорт лекарственных препаратов из России согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» осуществляется без ограничений, предусмотренных российским законодательством и законодательством о внешнеторговой деятельности. Однако перемещение лекарств, ограниченных в обороте, также осуществляется на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Таким образом, препараты, которые не содержат наркотических или психотропных веществ можно вывозить беспошлинно только для личного пользования. Физическому лицу следует предъявить рецепт, где указано количество и наименование лекарственного средства, а юридическому — иметь лицензию, пояснила Мырсина.

Перед тем, как брать с собой лекарства за границу, необходимо проверить наличие вещества в перечне Наркотических средств и их производных. При этом формулировка о производных значительно расширяет этот список, заключила юрист.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что на отдых помимо лекарств, которые человек принимает на регулярной основе, стоит взять сорбенты, ферментные средства, а также препараты от диареи. По словам эксперта, могут пригодиться и симптоматические препараты — например, от насморка или от боли в горле. Также необходимы жаропонижающие и обезболивающие препараты на случай, если заболит зуб или случится мигрень, и антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.