Россиянам рассказали о получении медицинской помощи за границей

Россиянам рассказали тонкости получения медицинской помощи во время поездки за рубеж. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исполнительного директора страховой компании ERV Юлии Алчеевой.

По словам эксперта, если турист купил страховку, то проблем с медицинским обслуживанием за границей не будет. Так, путешественникам со страховыми полисами доступны круглосуточные сервисные центры страховых компаний для решения разных вопросов — от простого повышения температуры до тяжелых операций.

Она также отметила, что курорты Турции выгодно отличаются в плане медицинской помощи от других рынков — в провинции Анталья врач часто приезжает для осмотра к застрахованному туристу прямо в отель, в то время как в остальных странах путешественник должен самостоятельно добраться до ближайшей клиники.

Кроме того, исполнительный директор добавила, что заражения отдыхающих COVID-19 на отдыхе редки — в 2020 году симптомный коронавирус обнаруживали у трех тысяч из десяти тысяч человек.

Ранее в июне эксперт порекомендовала туристам приобретать перед путешествием страховку невыезда, которая позволит быстро возместить стоимость тура в случае его отмены.

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