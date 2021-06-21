Названы самые необходимые в отпуске лекарства

На отдых помимо лекарств, которые человек принимает на регулярной основе, стоит взять сорбенты, ферментные средства, а также препараты от диареи. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Прежде всего, перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, который вы принимаете постоянно, а также о препаратах, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний», — рассказал Тяжельников.

По словам эксперта, могут пригодиться и симптоматические препараты — например, от насморка или от боли в горле. Также необходимы жаропонижающие и обезболивающие препараты на случай, если заболит зуб или случится мигрень, и антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.

Кроме того, стоит позаботиться и о средствах для лечения травм: хлоргексидин, йод, бинты и бактерицидные пластыри. Также необходимо брать с собой средства от загара и от солнечных ожогов, репелленты от насекомых и средства от клещей.