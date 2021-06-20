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Врач дал россиянам важный совет насчет отпуска

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Врач Андрей Тяжельников дал россиянам важный совет насчет отпуска. Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы рассказал РИА Новости.

По его словам, в отпуске обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха. Специалист объяснил, что если выйти из него, то обратный путь будет более долгим и на работе после такого отдыха человек будет чувствовать себя разбитым. Отпуск — возможность для укрепления здоровья, а полноценный сон и правильное питание — условия для полноценного восстановления сил, подчеркнул врач.

Ранее Тяжельников дал совет по вакцинации от COVID-19 россиянам, планирующим отъезд в отпуск. Эксперт отметил, что люди, как правило, планируют путешествия заранее, поэтому он рекомендовал обязательно поставить в план подготовки к отпуску вакцинацию. А чтобы прививка была эффективной, следует еще до отъезда получить обе дозы препарата, добавил он.

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