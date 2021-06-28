Девушка заподозрила парня в отказе знакомить ее с друзьями из-за внешности

Жительница Австралии заподозрила своего молодого человека в нежелании знакомить ее с друзьями из-за внешности и получила поддержку в сети. Соответствующая история появилась на Reddit.

22-летняя девушка с никнеймом ShotBarnacle объяснила, что бойфренд не хочет приводить ее в компанию своих друзей. По ее словам, это связано с ее полнотой. Австралийка добавила, что отношения пары длятся уже семь месяцев, и парень никогда не критиковал ее внешний вид. «Мы познакомились в Tinder, он сразу видел мои фото в полный рост и знал, какое у меня телосложение. Сейчас мой рост составляет 160 сантиметров, а вес — 96 килограммов. Наши отношения прекрасны, но он боится услышать мнение своих друзей обо мне. Он не хочет выбирать между мной и своей компанией», — сказала девушка.

Пользователи сети поддержали австралийку и пристыдили ее парня в комментариях под постом. «Милая, ты заслуживаешь быть с кем-то, кто с гордостью представит тебя своим друзьям», «Вам следует расстаться. Честно», «Он врет тебе. Есть какая-то другая причина, по которой он не знакомит тебя с ними. Попроси его представить тебя родителям. Если он откажет — это повод задуматься», «Он жалкий трус, ты заслуживаешь большего», — писали они.

Ранее в июне полную женщину выгнали из спортзала за торчащий из-под одежды живот. На размещенных кадрах блогерша с никнеймом @Shelby.bellz рассказывает историю, произошедшую с ней в фитнес-клубе. «Я пришла в спортзал в первый раз, и дама на стойке регистрации заявила, что у них есть правила, которые запрещают надевать на занятия спортивные бюстгальтеры, потому что из-под них торчит живот. Я пришла как раз в такой одежде, потому что не знала о существовании дресс-кода. Она пообещала, что меня пропустят, и предупредила, что в следующий раз нужно будет выбрать другую форму», — поделилась женщина. Однако спустя 15 минут на беговой дорожке к ней подошел администратор и потребовал покинуть спортзал.