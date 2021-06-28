Названа причина смерти Макафи в испанской тюрьме

Судмедэксперты назвали причину смерти основателя компании McAfee и создателя одноименного популярного антивируса Джона Макафи в испанской тюрьме. Об этом пишет Reuters со ссылкой на испанские издания.

Вскрытие подтвердило, что мужчина совершил суицид. По словам адвоката Хавьера Вильяльбы (Javier Villalba), вдова Макафи уже потребовала провести повторное независимое вскрытие.

Бизнесмена обнаружили мертвым в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне 23 июня. Позже выяснилось, что он оставил послание на случай своей смерти: в нем говорилось, что он не собирается совершать суицид. Вдова Макафи обвинила в его кончине власти США.

При этом некоторые СМИ утверждают, что он уже пытался покончить с собой. Первая попытка свести счеты с жизнью была еще 28 февраля 2021 года.

Джона Макафи задержали в Испании по запросу США в 2020 году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц.