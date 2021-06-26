Стало известно о предсмертной записке Макафи

Создатель популярного антивируса McAfee Джон Макафи, которого нашли мертвым в испанской тюрьме, оставил предсмертную записку. Об этом стало известно изданию El Pais от различных источников.

По информации издания, послание находилось в кармане брюк Макафи. Однако его содержание пока что остается неизвестным.

Макафи обнаружили мертвым в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне 23 июня. Согласно заявлению каталонского министерства юстиции, он мог покончить с собой. При этом также выяснилось, что бизнесмен оставил послание на случай своей смерти: в нем говорилось, что он не собирается совершать суицид. Вдова Макафи обвинила в смерти мужа власти США.

Джона Макафи задержали в Испании по запросу США в прошлом году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц.