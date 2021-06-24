Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден прокомментировал смерть создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи. Он высказался на своей странице в Twitter.

Сноуден подчеркнул, что Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях в США. По его словам, американская судебная система настолько несправедливая, а тюремная система настолько жестокая, что осужденные скорее выберут смерть. «Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, должен быть мораторий», — подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что американского и британского программиста и бизнесмена, создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи обнаружили мертвым в тюрьме в Испании. Согласно заявлению Каталонского министерства юстиции, Макафи мог покончить с собой. Позже выяснилось, что бизнесмен оставил послание на случай своей смерти. «Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина», — отмечал он.

Макафи был задержан в Испании по запросу США в прошлом году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Он содержался в тюрьме в Барселоне.

В мае 2019-го Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 обвинений. В частности, его обвиняют в нарушении закона о шпионаже. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности.