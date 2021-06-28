Ученые предупредили об опасности некоторых продуктов для мозга

Ученые из разных стран провели исследования и предупредили об опасности некоторых продуктов для мозга. Их следует исключить из рациона, чтобы минимизировать риск развития болезни Альцгеймера, пишет британская арабоязычная газета Rai Al Youm.

Немецкие специалисты пришли к выводу, что следует отказаться от выпечки, сладостей и газировки, поскольку они вызывают в мозгу воспалительные процессы и повреждают нервные клетки. Исследователи из Университета Южной Австралии полагают, что также опасна острая пища. Она содержит вещество капсаицин, который снижает умственные способность и память.

Ученые из Британского университета Бата заявили, что слишком сладкая пища вызывает закупорку артерий. Австралийские эксперты призвали отказаться от фаст-фуда, поскольку он содержит большое количество трансжиров, уменьшающих активность мозга. Их китайские коллеги называют среди вредных веществ консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, которых в избытке в колбасе, сыре и мясных продуктах. Они приводят к воспалению и повреждению кровеносных сосудов.

Ранее турецкий специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли раскрыл опасные сочетания продуктов. По словам специалиста, некоторые полезные сами по себе продукты не рекомендуется сочетать между собой, например, йогурт и редис или репчатый лук и чеснок. Кроме того, употребление чая и кофе вместе с едой снижает количество получаемого железа, поскольку эти напитки лучше пить не менее чем за 45 минут до еды.