В Санкт-Петербурге свалившийся с крыши россиянин оказался разыскиваемым преступником. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 27 июня во время работ по ремонту кровли крыши один из рабочих упал с высоты четвертого этажа. В ходе проверки случившегося выяснилось, что пострадавший рабочий является фигурантом уголовного дела. Он находился в федеральном розыске с мая 2021 года. Мужчина был неоднократно судим за кражи.

24 июня сообщалось, что в Португалии задержан находившийся в международном розыске по запросу России и Германии 58-летний Степан Фурман, известный в криминальном мире как вор в законе Степа Мурманский.