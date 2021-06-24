Находившегося в розыске вора в законе Степу Мурманского задержали в Португалии

В Португалии задержан находившийся в международном розыске по запросу России и Германии 58-летний Степан Фурман, известный в криминальном мире как вор в законе Степа Мурманский. Об этом в четверг, 24 июня, сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России работают над экстрадицией задержанного на родину. Российские силовики подозревают его в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). В сентябре 2019 года суд в Мурманске заочно арестовал Фурмана, он был объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, Степа Мурманский с середины 1990-х годов контролировал преступность в регионе и распределял финансовые потоки, полученные криминальным путем местными организованными группировками. Под его влиянием находились мурманские колонии.

Власти Германии объявили вора в законе в розыск по запросу прокуратуры Мюнхена, которая ведет в отношении него расследование по статье об организации преступного сообщества.

Фурман родился в 1963 году. В 1994 году его короновали воры в законе Аким Волгоградский, Огонек, Пичуга, Бадри Кутаисский и Тахи. Он был неоднократно судим за изнасилование, кражи, разбойные нападения, хранение оружия и наркотиков.