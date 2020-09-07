Прокуратура Германии завела дело на российского вора в законе Степу Мурманского

Прокуратура Германии завела дело на российского вора в законе Степана Фурмана, известного как Степа Мурманский. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Мурманской области.

По данным ведомства, расследование против криминального авторитета ведется прокуратурой Мюнхена по статье об организации преступного сообщества. Дело было возбуждено благодаря совместной работе правоохранительных органов России и Германии по линии Интерпола.

На родине против Фурмана также возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Вор в законе покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Суд в Мурманске выдал санкцию на его заочный арест.

По данным ФСБ, Степа Мурманский с середины 1990-х годов контролировал преступность в регионе и распределял финансовые потоки, полученные криминальным путем местными организованными группировками. Под его влиянием находились мурманские колонии.

Степан Фурман родился в 1963 году. Его неоднократно судили за разные преступления: кража, разбой, изнасилование. В 1994 году был коронован ворами Акимом Волгоградским, Огоньком, Пичугой, Бадри Кутаисским и Тахи, уточняет издание «Прайм Крайм».

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