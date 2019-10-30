Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе

После принятия антиворовского закона в 2019 году в рамках его были предъявлены обвинения 23 криминальным авторитетам. Об этом в среду, 30 октября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, обвиняемыми по новому закону стали воры в законе Николай Кузьмичев (Коля Томский), Джумбер Байрамиди (Бончо), Роман Дмитриев (Рома Ставропольский), Олег Медведев (Шишкан), Олег Пирогов (Циркач), Шалва Озманов (Куся), Ахмед Евлоев (Сутулый), Рашид Хачатрян (Рашид Джамбульский) и Гоча Антипов (Алфасон).

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Кроме того, обвинения предъявлены Давиду Джангидзе (Дато Краснодарский), Александру Окуневу (Огонек), Степану Фурману (Степа Мурманский), Ираклию Джабуа (Ика Ростовский), Зиявутдину Абдулхаликову (Зява), Шамилю Магомедову (Смолян), Вадиму Сабрекову (Чебурашка), Нодару Джинчвелашвили (Шошия) и Автандилу Кобешавидзе (Авто Копала).

Среди других обвиняемых — воры в законе Омар Бекаев (Омар Уфимский), Сергей Асатрян (Осетрина Младший), Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский) и Константин Найбауэр (Костя Канский). Последним обвиняемым на данный момент стал Игорь Новиков (Новик), задержанный в Нижнем Новгороде 29 октября.

Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) в рамках новой статьи УК РФ также исключается возможность условного срока и наказаний ниже низшего предела.

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