Вор в законе Новик с восемью судимостями попался оперативникам

Вор в законе Игорь Новиков, известный в криминальных кругах как Новик, задержан в Нижнем Новгороде сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России и их коллегами из областного главка полиции. Об этом в среду, 30 октября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

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По данным ИА, 57-летнего авторитета задержали 29 октября, и во время опроса он подтвердил свой статус вора в законе под видеозапись. Новиков — уроженец города Гуково Ростовской области — имеет восемь судимостей. Последний раз он освободился в 2015 году из тюрьмы города Елец (Липецкая область), отбыв четырехлетний срок по статье 161 («Грабеж») УК России.

Свой титул вора в законе Новиков получил в Нижнем Новгороде в марте 1999 года при участии воров в законе Сергея Разживина (Сека) и Камо Сафаряна (Камо Горьковский).

Ранее 30 октября сообщалось, что вор в законе Теймураз Чурадзе (Алеко Шошия) объявлен интриганом и жестоко избит своим близким другом — криминальным авторитетом Гурамом Чихладзе (Квежоевич).

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