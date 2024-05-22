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20:01, 22 мая 2024Силовые структуры

Казахстан передал России сбежавшего вора в законе Степу Мурманского

МВД: Казахстан передал России сбежавшего вора в законе Степу Мурманского
СюжетВоры в законе:
Начало событий в новости Вор в законе Степа Мурманский экстрадирован из Португалии в Россию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На казахстанско-российской границе правоохранители Казахстана передали сотрудникам уголовного розыска (УгРО) Самарской области сбежавшего два дня назад вора в законе Степу Мурманского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным полиции, Мурманский (настоящее имя Степан Фурман — прим. «Ленты.ру») был задержан при попытке скрыться от российского правосудия за рубежом. 19 мая он покинул территорию России накануне заседания Судебной коллегии Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, которая решила передать его уголовное дело на новое судебное разбирательство. В настоящее время Фурман находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в одном из районных отделов полиции Самарской области.

По информации правоохранителей, уголовное дело против Фурмана по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») было возбуждено в 2019 году. Это первый случай в истории, когда европейская страна выдала России обвиняемого по данной статье. Ранее неоднократно судимый Фурман был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В 2021 году он был задержан в Португалии и экстрадирован на родину.

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      Анна Габай
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