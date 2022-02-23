Вор в законе Степа Мурманский экстрадирован из Португалии в Россию

Власти Португалии экстрадировали в Россию 58-летнего Степана Фурмана, который известен в криминальном мире как вор в законе Степа Мурманский. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Уголовное дело против Фурмана по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») было возбуждено в 2019 году. Это первый случай в истории, когда европейская страна выдала России обвиняемого по данной статье.

Ранее неоднократно судимый мужчина был объявлен в международный розыск по линии Интерпола на основании запроса УМВД России по Мурманской области. Октябрьский районный суд Мурманска уже выбрал в отношение него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фурман родился в 1963 году. В 1994 году его короновали воры в законе Аким Волгоградский, Огонек, Пичуга, Бадри Кутаисский и Тахи. Он был неоднократно судим за изнасилование, кражи, разбойные нападения, хранение оружия и наркотиков.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Фурман был задержан в Португалии. В среду, 23 февраля 2022 года, преступник был передан в аэропорту Лиссабона сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

