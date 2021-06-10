Полиция задержала удовлетворявшего себя на детской площадке россиянина

В Ленинградской области полиция задержала 56-летнего россиянина, который удовлетворял себя на детской площадке в присутствии несовершеннолетних. Об этом сообщает «Фонтанка».

В ночь на 10 июня в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница Сертолово и заявила о преступлении в отношении ее 11-летней дочери. Неизвестный мужчина накануне вечером совершил действия сексуального характера на Парковой улице и скрылся. Он занимался непристойностями при детях на площадке, показывал им на телефоне видео соответствующего содержания.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали в его квартире. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.

В 2014 году мужчина баллотировался в депутаты совета Сертолово, в 2016 выдвигался в Заксобрание Ленинградской области. Оба раза он участвовал в выборах от КПРФ, но ни разу не был избран.